Мережу підкорює пісня Слєпакова про «шпілі-вілі» Боширова та Петрова, відео активно видаляють з рунету – ЗМІ

Пісня сповнена брудних жартів про гомосексуальні стосунки російських силовиків.

Російський комік Семен Слєпаков ввечері 3 жовтня опублікував в мережі відео «Пісня про солсберецький шпиль», присвячене Петрову і Боширову, які отруїли Сергія Скрипаля.

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Як повідомляє Tjournal, Слєпаков виклав відео на YouTube-каналі увечері 3 жовтня, але воно було доступне лише кілька годин, а потім зникло.

За словами користувачів, копії почали видаляти з YouTube, RuTube та Facebook.

Тим не менш, в Інтернеті доступна маса копій та перезаливів.

Сама пісня сповнена брудних жартів про гомосексуальні стосунки російських силовиків.