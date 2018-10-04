Мережу підкорює пісня Слєпакова про «шпілі-вілі» Боширова та Петрова, відео активно видаляють з рунету – ЗМІ
12:33, 04 жовтня 2018Світ
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Пісня сповнена брудних жартів про гомосексуальні стосунки російських силовиків.
Олександр Петров і Руслан Боширов / REUTERS
Російський комік Семен Слєпаков ввечері 3 жовтня опублікував в мережі відео «Пісня про солсберецький шпиль», присвячене Петрову і Боширову, які отруїли Сергія Скрипаля.
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Як повідомляє Tjournal, Слєпаков виклав відео на YouTube-каналі увечері 3 жовтня, але воно було доступне лише кілька годин, а потім зникло.
За словами користувачів, копії почали видаляти з YouTube, RuTube та Facebook.
Тим не менш, в Інтернеті доступна маса копій та перезаливів.
Сама пісня сповнена брудних жартів про гомосексуальні стосунки російських силовиків.
Семен Слєпаков випустив вульгарну пісню "Про Солсберецький шпиль"
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