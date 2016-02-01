Стюардеси американської авіакомпанії побилися під час польоту

Причиною бійки бортпровідниць стала розбіжність з приводу робочого процесу під час польоту. Дві стюардеси зійшлися в кулачному бою, а третя - безуспішно намагалася розборонити колег, передає Lenta.ru з посиланням на eTurboNews. У результаті вона була травмована тими, хто бився, і доповіла про це командиру лайнера.

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Після цього було вирішено здійснити незаплановану посадку в Солт‑Лейк‑Сіті. Пасажирам довелося залишатисяна своїх місцях протягом 80 хвилин, після чого літак вилетів в Міннеаполіс вже без тих, хто бився.

У січні було зафіксовано кілька випадків незвичайної поведінки під час польоту. Так, 29 січня пасажир компанії Israir спробував відкрити двері літака в польоті. Кількома днями раніше, 26 січня, повідомлялося, що німецький турист заради жарту відкрив аварійний вихід літака компанії Jet Airways, який летів з Абу-Дабі в Мумбаї. Інцидент стався після приземлення лайнера.

Крім того, в листопаді 2015 року пасажир, літака, що летів з Бухареста в Осло авіакомпанії Wizz Air намагався виламати двері в кабіну пілотів. Через це літак здійснив вимушену посадку в аеропорту шведського міста Мальме.