Британські ЗМІ назвали найбільш яскравих авіапасажирів року

Зокрема, The Daily Mail склав добірку найяскравіших випадків в літаках. Першим у рейтингу йде випадок, коли рейс авіакомпанії Delta із Клівленда у Нью-Йорк затримався на 11 годин, так що майже всі пасажири відмовилися від квитків або змінили їх. Майже, але не всі - два найтерплячіших клієнти залишилися до кінця і полетіли зазначеним рейсом удвох.

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Друге місце посів юний вокаліст музичного гурту, який не хотів переплачувати за багаж і перед вильотом надів на себе весь свій гардероб, який планував взяти з собою. Вийшло цілих 12 шарів одягу. У підсумку під час польоту він втратив свідомість від теплового удару.

На третьому місці небезпечний випадок: пасажир, що летів рейсом Shenzhen Airlines, змусив неабияк понервувати екіпаж і попутників - він намагався підпалити салон. Але, на щастя, був знешкоджений зусиллями інших пасажирів. Соцмережі схвилювало драматичне відео з криками переляканих стюардес, зняте в момент інциденту.

Також британські ЗМІ відзначили випадок, коли американка Келлі Кигз, спостерігала за з'ясуванням стосунків між чоловіком і жінкою - сусідами по ряду, вирішила вести онлайн-трансляцію в "Твіттері". У підсумку за перипетіями подій стежили тисячі людей по всьому світу.

Не залишився без уваги і випадок коли, огрядний пес на прізвисько Хенк здійснив політ у першому ряду першого класу. Через свої розміри пес просто більше нікуди б не помістився. Причина хвороба, яка призвела до того, що собака може пересуватися тільки на спеціальному візку. Хенк своєю появою в аеропорту зворушив всіх інших пасажирів, працівників авіакомпанії, користувачів соцмереж.

Також ЗМІ відзначили рідкісний випадок: коли літак авіакомпанії China Airlines приземлився на Алясці, на його борту було на одного пасажира більше, ніж коли він вилітав з Тайваню. Справа в тому, що одна з пасажирок в польоті народила дитину. Пологи прийняв лікар, що опинився на борту, з допомогою стюардес.

Також британські ЗМІ наводять такий випадок: уявіть - ви заходите в літак, але ваше місце вже зайняв чоловік, який практично є вашою копією. Саме це сталося з рудобородими попутниками Нілом Дугласом і Робертом Стирлінгом на рейсі Ryanair. Селфі двох "близнюків" облетіло ЗМІ по всьому світу.