В Угорщині проходить чемпіонат з копання могил (фоторепортаж)
17:12, 03 червня 2016Курйози
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В угорському місті Дебрецен проходять незвичайні змагання – національний чемпіонат з копання могил.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, чемпіонат є частиною міжнародного заходу.
В рамках змагань 13 пар могильників борються за національний титул. Оцінювати їх будуть за такими критеріями, як точність, швидкість і естетичність їх майстерності.
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