В Угорщині проходить чемпіонат з копання могил (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, чемпіонат є частиною міжнародного заходу.

В рамках змагань 13 пар могильників борються за національний титул. Оцінювати їх будуть за такими критеріями, як точність, швидкість і естетичність їх майстерності.

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Як повідомляв УНІАН, мешканець Фінляндії на човні покинув свій дім, прийнявши військові навчання за вторгнення.