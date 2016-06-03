В Угорщині проходить чемпіонат з копання могил (фоторепортаж)

17:12, 03 червня 2016
Курйози
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В угорському місті Дебрецен проходять незвичайні змагання – національний чемпіонат з копання могил.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, чемпіонат є частиною міжнародного заходу.

В рамках змагань 13 пар могильників борються за національний титул. Оцінювати їх будуть за такими критеріями, як точність, швидкість і естетичність їх майстерності.

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