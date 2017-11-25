"Не падайте духом, поручик Плотницький!": блогер заспівав "лугогвардійський" романс про переворот у "ЛНР" (відео)

Відомий блогер Богдан Процишин переспівав романс Олександра Малініна "Поручик Голіцин" на свій лад: він називається "Поручик Плотницький". Пісня - про екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, який утік до Москви.

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"Колектив "ЛНР" і Процишин Богдан вітають Ігоря Плотницького з його виходом на пенсію і дарують йому цей лугогвардійський романс!" - йдеться в описі до відео.

Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ й спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.