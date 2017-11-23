Луганський гамбіт: журналісти з'ясували, що призвело до путчу в "ЛНР" та чи готується Плотницький до втечі (відео)

Журналісти "Секретних матеріалів" дізналися, які фінансові потоки контролюють люди Плотницького і хто може стати на його місце.

Напруга у Луганську зростає: там вже навіть заговорили про об'єднання двох "республік" в одну омріяну "Новоросію". Та ватажок "ДНР" обережно мовчить про ситуацію в "ЛНР", так само, як і Кремль, відхрещуючись від підтримки Корнета - теперішнього противника Плотницького.

Переворот у "ЛНР" назрівав уже давно: у вересні 2016 "козаки" намагалися змістити Плотницького, але той "бій" закінчився на його користь.

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Сьогодні путч у "республіці", як це не дивно, виник теж через вугілля. Восени місцевий бізнесмен Олексій Серебряков, який добуває вугілля, вирішив поскаржитися Кремлю на тиск з боку "прокуратури "ЛНР". Тоді Плотницькому наказали, щоб бізнесмена "ГПУ" не чіпала. Потім ватажок "ЛНР" залишився без генпрокурора, а згодом - фактично сам, адже у силових відомствах у нього не залишилося союзників.

Після призначення нового "глави "МВС" на зміну Корнету спокійно у "ЛНР" не стало: вже за тиждень у центрі Луганська люди зі зброєю захоплюють гооловні адмінбудівлі. Силовики не захотіли підпорядковуватися Плотницькому - саме тоді стало зрозуміло, що Корнет - фігура впливова, яка має підтримку.

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Так звана влада самопроголошеної "ЛНР" від початку не була в одних руках: Плотницький ніколи не міг наказувати силовим структурам, як "МВС" Ігоря Корнета, саме тому й назрівав бунт.

"Силовики контролюються російською ФСБ, а Плотницький - АП Росії й особисто Сурковим", - зазначають журналісти.

Та, схоже, ватажок "ЛНР" вже втратив свій особливий статус у цій непростій заплутаній структурі: контроль над Луганськом майже повністю перейшов у руки противників.

"Буквально сьогодні-завтра Москва визначиться, стане зрозуміло, хто з цієї битви бойовиків вийде переможцем", - каже Олексій Діхтяренко, журналіст з Луганська.

"Та головне питання - це Мінські угоди, підпис під якими поставила рука Плотницького. До того ж, об'єднання "ЛДНР" суперечить тому ж "Мінську". Однак все вказує на те, що ватажок "ЛНР" догрався - його місія закінчена", - підсумували журналісти.

Як повідомлялося, бойовики зняли оточення в декількох кварталах, розташованих у центрі тимчасово окупованого Луганська, але посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де забарикадувався ватажок місцевих терористів Ігор Плотницький.