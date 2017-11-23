До Луганська увійшли підрозділи російської регулярної армії, ватажок "ЛНР" втік до Росії - Шкіряк

Ватажок луганських терористів Ігор Плотницький перебуває у Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Три години тому кортеж з декількох автомобілів з найближчим оточенням ватажка терористичної банди "ЛНР" Плотницького на чолі з ним виїхав з Луганська в РФ. Ймовірно, головний луганський бандит відбув на "рішалки" до своїх московських кураторів", - написав він.

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За словами Шкіряка, до Луганська увійшли і там дислокуються підрозділи регулярної російської армії у кількості близько тисячі військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ та спецпризначеннями МВС РФ, а також важка техніка - танки, БТРи, артилерійські установки.

"Російські війска взяли під повний контроль ситуацію в місті і слідкують за розвитком подій у конфлікті між терористами. Збройних протистоянь поки не зафіксовано", - додав Шкіряк.

Також радник глави МВС розповів, що у Луганську продовжують перебувати бойовики озброєної банди "Вітязь", особистої "гвардії" Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що автомобільний кортеж, в якому перебувають ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, керівник його адміністрації Ірина Тейцман, голова ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва і низка інших осіб, виїхав з території окупованого Луганська до Росії.