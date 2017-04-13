Дозвіл на полуничку: росіяни після півроку заборони знову зможуть дивитися Pornhub

У Росії після піврічної заборони, відкрили доступ до сайту із контентом для дорослих Pornhub. Про це розповів прес-секретар Роскомнадзора Вадим Ампелонскій в бесіді з виданням TJournal.

Він заявив, що доступ до ресурсу було відкрито ще 7 квітня за рішенням суду, а справу ресурсу відправили на новий розгляд.

Читайте такожWikiLeaks публікував документи про технологію кібершпіонажу ЦРУ - ЗМІ

В той же час зазначається, що користувачам доступна лише міжнародна версія сайту. Версія на домені .ru досі закрита. Також вдалося встановити, що доступ до сайту розблокували не всі провайдери.

Раніше у рішенні суду про заборону була вказана тільки російськомовна версія сайту, і після її блокування Роскомнадзором міжнародна версія продовжувала залишатися відкритою для російських користувачів. Оданк, рік по тому була заборонена і англомовна версія сайту. Видання повідомляє, що, судячи з усього, зараз на перегляд відправлено саме цю справу.

У Росії намагались двічі обмежити доступ росіян до зарубіжного інтернет-порно: в 2015 році Роскомнадзор вніс 11 великих порносайтів в список заблокованих ресурсів. Тоді суд визнав, що ресурси потрапляють під дію закону про захист дітей від шкідливої ​​інформації.