За словами дослідників, таке відкриття має міжнародне значення.

Британські археологи знайшли таємну гробницю під містом Петра, яка, швидше за все, пролежала непорушно 2 тисячі років. Зокрема дослідники з Університету Сент-Ендрюса отримали доступ до Скарбниці, об'єкту всесвітньої спадщини, який ще засвітився у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", передає The Independent.

Археологи виявили гробницю, в якій були останки 12 стародавніх скелетів та чашу, яка нагадує Святий Ґрааль.

"Це відкриття має міжнародне значення, оскільки дуже мало повних поховань ранніх набатейців було знайдено в Петрі раніше. Можна очікувати, що поховання, їхні речі та людські останки допоможуть заповнити прогалини в наших знаннях про те, як виникла Петра і ким були набатейці", - розповів професор Річард Бейтс зі Школи наук про Землю та навколишнє середовище Сент-Ендрюса.

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У виданні зазначили, що скарбниця є центром цілого міста, яке було висічене в стінах пустельного каньйону мешканцями Набатейського царства 2 тисячі років тому.

Команда дослідників здивувалась, коли знайшла один зі скелетів з керамічною посудиною, яка мала "майже ідентичний" вигляд, як Святий Ґрааль, який було зображено у відомому фільмі.

"Коли ми побачили щось схоже на чашу, всі ми просто завмерли. Вона виглядала майже так само, як Святий Грааль з фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", встановлений у стародавній будівлі прямо над гробницею. Це був найвищий момент, коли життя імітувало мистецтво", - підкреслив авантюрист Джош Гейтс, який описав це захоплююче відкриття.

Зазначається, що детальне вивчення посудини показало, що це верхня частина розбитого глечика, який, можливо, датується першим століттям до нашої ери.

Водночас доктор Тім Кіннерд зі Школи наук про Землю та навколишнє середовище Університету Сент-Ендрюса зазначив, що будівництво гробниці датується серединою 1 століття до н.е. - початком 2 століття н.е.

"Гробниця, швидше за все, була побудована як мавзолей і склеп в Набатейському царстві на початку 1 століття нашої ери для Арета IV Філопатріса. Як і в багатьох гробницях в долині, в ній було знайдено мало останків через їх подальше використання і повторне використання протягом останніх двох тисячоліть", - додав вчений.

Інші археологічні знахідки

Як писав УНІАН, археологи знайшли у Туреччині гробницю римського гладіатора, у якій були рештки 12 людей, але його останків не було. Зазначається, що гробниця на пагорбі Аясулук належала гладіатору на ім'я Євфрат, який жив у третьому столітті.

Також повідомлялось, що у Данії археологи виявили передову технологію будівництва, якій 5 тисяч років. Зокрема під час розкопок на ділянці Нюгордсвей 3 виявили залишки кількох давніх будинків, які мають ознаки культури лійчастого посуду, до прикладу, внутрішні стовпи, які тримають великий дах.

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