Зокрема у цьому місці було виявлено залишки кількох будинків.

В Данії археологам вдалося знайти викладений каменем підвал на 5000-річному поселенні. Ця знахідка демонструє значний прорив у будівельних технологіях у давній Скандинавії, пише The Independent, посилаючись на дослідження у журналі Radiocarbon.

Під час розкопок на ділянці Нюгордсвей 3 виявили залишки кількох давніх будинків, які мають ознаки культури лійчастого посуду, до прикладу, внутрішні стовпи, які тримають великий дах. Підлоги, швидше за все, зроблені з ущільненої суміші піску та глини, яка називається суглинок. В наші часи його використовують як матеріал для підлоги.

"Місце, на якому були побудовані ці споруди, схоже, було обрано стратегічно, з невеликим підвищенням, що забезпечує вид на навколишню місцевість і тримає його над зоною затоплення довколишніх боліт і струмків", - додали у виданні.

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Також археологи знайшли приблизно тисячу артефактів на цьому місці, серед яких крем'яні знаряддя праці, глиняні черепки, а також скам'янілі морські їжаки, майже всі вони знаходились навколо затонулого, вимощеного каменем об'єкта.

Швидше за все, ця підземна споруда мала стабільнішу температуру та була ізольована від сезонних кліматичних коливань, а також призначалася для зберігання харчових продуктів. Вчені вважають, що така споруда могла використовуватися як холодильник влітку та взимку.

"Якщо це буде підтверджено подальшими дослідженнями, споруду можна буде вважати одним із найдавніших підвалів, збудованих у Європі, що знаменує собою гігантський технологічний стрибок у збереженні ресурсів", - підкреслили у матеріалі.

Крім того, є докази того, що на цьому місці знаходилася набагато давніша структура огорожі, яка мала сім паралельних ліній, що датується між 3600 і 3500 роками до нашої ери.

"Археологічні результати з Нюгордсвей 3 дають важливе уявлення про споруди та особливості неолітичної Данії. Той факт, що на цьому місці була присутня підземна споруда, підкреслює, наскільки кожна ділянка може розширити наші знання про кам'яний вік", - наголосили вчені.

Інші археологічні знахідки

Як писав УНІАН, у Китаї археологи розкопали понад 100 нефритових реліквій у місті Чифен. Таке відкриття може розкрити всю правду про те, як були сформовані китайські цивілізації.

Також повідомлялось, що на півночі Франції археологи знайшли 200-річне послання від колеги з іншого століття. Виявилось, що записку написав археолог П.Ж. Фер, який проводив розкопки на місці знахідки в Сіте-де-Ліме в січні 1825 року.

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