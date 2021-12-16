Бій влаштували у спортивному залі місцевої школи, за всіма правилами.

У Бразилії два політики вирішили розв'язати свою суперечку за допомогою справжнього бою.

Мер муніципалітету Борба у штаті Амазонас Сімау Пейшоту вийшов на ринг з колишнім членом ради Ерінеу да Сілвою, передає The Guardian. Останній виступав за збереження місцевого аквапарку на річці Мадейрі та зажадав розборок з главою міста щодо цього.

Пейшоту прийняв виклик, опублікувавши відео, де показав свою готовність перемогти противника в бою. Хоча частина виборців не підтримала таку поведінку політика, обраного для управління містом, і назвала її неналежною.

Мер своєю чергою запевнив громадян, що братиме участь лише в організованій сутичці на рингу.

"Я не вуличний боєць... Я мер муніципалітету Борба. Але якщо він справді хоче битися... ми готові битися... я завжди був переможцем", - заявив політик на своїй офіційній сторінці у Facebook на початку листопада.

Читайте такожУ центрі Києва дівчина влаштувала стриптиз на дорожньому знаку (відео)Місяць потому бій відбувся. Його провели у спортивному залі місцевої школи за великого скупчення глядачів. Сутичка тривала близько 13 хвилин.

Після трьох важких раундів мер ледве стояв на ногах через велику кількість отриманих ударів, але, попри це, переміг за очками.

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Автор: Катерина Комолова