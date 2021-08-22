Чоловіки жбурляли медуз, не думаючи про ризик отримати опіки і те, як це позначиться на морських мешканцях.

У Кирилівці туристи вирішили влаштувати жорстоку розвагу на тлі нашестя медуз. Чоловіки зайшли в море і почали жбурляти морських мешканців, весело сміючись.

Бій медузами потрапив на відео, про інцидент повідомило видання "РИА Мелітополь".

Двоє чоловіків, судячи з усього, втомилися від медуз у морі та придумали, як перетворити проблему в розвагу. Вони кидали морських мешканців, ніби м'яча. Туристи явно не боялися отримати опіки або ж нашкодити медузам.

Читайте такожУ США аферист подавши до суду на своїх жертв і ставши мільйонеромУ соціальних мережах вчинок туристів оцінили не всі. Мало того, що чоловіки завдавали шкоди медузам, вони ризикували своїм же здоров'ям. Самі туристи, як можна помітити на відео, не особливо турбувалися про морських жителів і свою безпеку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Кирилівці туристам заборонили витягувати медуз на берег. Орендарі пляжів пояснили, що процес розкладання морської живності супроводжується сморід і неестетичним видовищем.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко