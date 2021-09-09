Дмитро Разумков наголосив, що такі методи неприпустимі.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко намагався стягнути з парламентської трибуни позафракційного депутата Гео Лероса.

Як передає кореспонденти УНІАН, це сталося під час виступу Лероса, під час якого він критикував діяльність Офісу президента.

Тищенко підійшов до трибуни і намагався вивести Лероса з-за трибуни.

На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій парламенту.

Голова ВР Дмитро Разумков закликав Тищенка відійти від трибуни. Спікер зазначив, що якщо Лерос буде "щось погане казати", то він припинить його виступ.

Разумков також зауважив, що такі методи є неприйнятними для народних депутатів.

Також із сесійної зали на адресу Тищенка лунали вигуки: "Микола ти не правий!".

Разумков оголосив перерву на 15 хвилин, але відразу скасував її, і парламент продовжив розгляд звіту Тимчасової слідчої комісії щодо роботи "Укрзалізниці".

Лерос завершив свій виступ на трибуні.

Автор: Надя Пришляк