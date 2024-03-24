Фахівці стверджують, що вживання чаю зазвичай не становить ніякої небезпеки для здоров'я людини.

З віком необхідно підтримувати міцність наших кісток, оскільки вони захищають органи, закріплюють м'язи та зберігають кальцій. Для цього потрібно вживати велику кількість продуктів, які мають багато кальцію та виконувати фізичні вправи, до прикладу стрибки. Також для цього варто відмовитися від кофеїновмісних напоїв, серед яких чай та кава. Проте якщо ви все ж любите пити чай, то фахівці знають, як це поєднати, пише verywell health.

Попри те, що деякі дослідження показали, що споживання кофеїну може бути не найкращим варіантом для здоров'я кісток, інформація про користь біологічно активних сполук, які має чай, переважає будь-які недоліки вмісту кофеїну. За даними спостережних досліджень, споживання такого напою не сприяє втраті кальцію або зниженню щільності кісткової тканини.

На думку дослідників, протизапальні властивості чаю можуть бути пов'язані з його позитивним впливом на здоров'я кісток. В деяких дослідженнях йдеться про те, що для жінок під час постменопаузи рослинні сполуки, які є в справжньому чаї, можуть мати естрогеноподібну активність, яка може допомогти організму підтримувати здоров'я кісток після того, як рівень естрогену природно знизиться.

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"Наприклад, дослідження 2022 року, в якому взяли участь 3530 жінок у постменопаузі, показало, що учасниці, які вживали 1-3 чашки зеленого чаю щодня, мали значно нижчі показники остеопенії (ослаблення кісток) та остеопорозу (зменшення кісткової маси) порівняно з людьми, які або не вживали зелений чай, або вживали менше однієї чашки на день", - йдеться у матеріалі.

У виданні наголошують, що більшість досліджень, які пов'язують споживання чаю з позитивним впливом на здоров'я кісток, переважно ґрунтуються на даних спостережень, які ускладнюють доведення його корисності.

Для того, аби це змінити, китайські дослідники вивчили потенційний зв'язок, не спираючись на дані інших спостережень. Вони вирішили провести менделівський рандомізаційний аналіз, а саме використали генетичні варіації, за допомогою яких вони зробили висновки, що можуть вплинути на результати.

"Результати показали, що люди з генетичною схильністю до вживання більшої кількості чаю також мають вищу ймовірність підвищення загальної мінеральної щільності кісткової тканини. (Так, існують варіації послідовностей ДНК, пов'язані з любов'ю до чаю.) Це було найбільш помітно серед учасників у віці від 45 до 60 років", - додали у публікації.

Своєю чергою дієтолог з Нью-Джерсі Алісса Смолен зауважила, що не здивована результатами дослідження.

"Для широкої громадськості вживання чаю вважається здоровою поведінкою і зазвичай не становить жодної загрози для здоров'я. Результати дослідження лише підтверджують користь чаю для здоров'я, особливо для людей похилого віку", - запевнила вона.

Які ще є корисні напої для здоров'я

Дієтологи розповіли, що є напої, які потрібно пити щодня, адже вони підвищують імунітет і подовжують життя. Серед них виділяють зелений чай, соки з цитрусових фруктів, латте з куркумою, імбирний чай, ягідні смузі та бульйони.

Також дієтологи назвали напої для збереження ясності розуму в тих, кому за 40. За словами дієтолога Крутіки Нанаваті, серед них є такі напої, як кава, вода та чорничний сік.

"Регулярне вживання чорничного соку може забезпечити захист від втрати пам'яті та зниження когнітивних функцій", - зазначила вона, розповідаючи про користь вживання соку.

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