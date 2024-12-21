Коти можуть розпізнавати і реагувати на імена, які ми їм з любов’ю дали, але вони не завжди відгукуються на них.

Дати ім'я своєму кошеняті нелегко. Тож цілком природно, що господарі домашніх тварин запитують: чи розрізняють коти свої імена? За словами експертів, коти можуть розпізнавати і реагувати на імена, які ми їм з любов’ю дали, але вони не завжди відгукуються на них, пише petMD.

Чи впізнають коти своє ім'я?

За словами Терези Манусі, ветеринарки з VCA Fleming Island Animal Hospital, згідно з дослідженням, проведеним 2013 року американським Національним центром біотехнологічної інформації коти можуть розпізнавати та відрізняти своє ім’я від імен інших домашніх тварин. Це, ймовірно, пов’язане з позитивними асоціаціями з увагою, їжею чи грою.

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На що реагують коти?

Ліза Радоста, ветеринарка Флоридської служби ветеринарної поведінки, підтверджує, що любителі котів знають: ці тварини дуже розумні. У поєднанні з дивовижними вухами, які можуть повертатися майже на 180 градусів і рухатися незалежно одне від одного, коти можуть чути та реагувати не тільки на свої імена.

Коти впізнають голоси господарів

Якщо здається, що ваш кіт охоче реагує на ваш голос, але ігнорує вашого сусіда по кімнаті, можливо, ви маєте рацію. За словами Манусі, коти можуть ідентифікувати та запам’ятовувати унікальні вокальні моделі:

"Це означає, що кіт може реагувати на улюбленого члена сім’ї краще, ніж на менш знайомого гостя".

Водночас Радоста стверджує, що коли котам запропонували чотири різні голоси, один із яких був голосом їхніх господарів, вони реагували саме на цей голос, ігноруючи голоси "незнайомців".

"Ця здатність дозволяє котам розрізняти, хто є сім’єю, а хто ні. Це ще одна підказка, яку коти використовують, щоб зрозуміти, як жити безпечно та щасливо в нашому середовищі", - каже фахівчиня.

Коти розпізнають тон голосу

Тон, який ми використовуємо, коли кличемо кота, може вплинути на те, скільки уваги вони приділяють нам. Наш тон голосу можна асоціювати з емоціями, включаючи позитивні чи негативні результати, що стосується всіх тварин, а не лише котів, каже Радоста.

"Наприклад, якщо господар використовує високий голос, щоб покликати свого кота і винагородити його чимось, що йому подобається, кіт відповість позитивно. Однак, якщо той самий високий голос асоціюється з чимось негативним - наприклад, купанням або носінням у переносці, це може викликати негативну реакцію кота", - розповіла ветеринарка.

Кішки розпізнають інші слова, як-от "вечеря", "частування" та "ліжко"

Ми не можемо точно сказати, що коти розуміють, а що - ні. Однак ми знаємо, що вони цікаві істоти, які використовують контекстні підказки, щоб скоригувати свою поведінку.

Наприклад, якщо ви регулярно запрошуєте на "вечерю", а потім годуєте свого кота їжею, він дізнається, що "вечеря" асоціюється з їжею.

Як навчити кота імені

За словами Манусі, один із способів навчити кота чи кошеня їхньому імені - це пов’язати його з позитивним досвідом - наприклад, вимовляючи їхнє ім’я перед тим, як дати їм ласощі, іграшку чи погратися з ним:

"Головне - допомогти вашій кішці зрозуміти, що її ім’я має значення, і коли вона його чує, це означає, що ми шукаємо її уваги. Щоб підкріпити це, промовте ім’я свого кота й негайно погладьте і винагородьте її.

Інші цікавинки про котів

Раніше УНІАН писав, чому коти муркочуть. Домашні улюбленці можуть муркотіти, коли перебувають як у позитивному, так і в негативному емоційному стані.

Раніше вчені встановили, що коти цілком можуть розуміти людську мову, і навіть здатні формувати асоціації слово-зображення швидше, ніж 14-місячні людські немовлята.

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