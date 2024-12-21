Домашні улюбленці можуть муркотіти, коли перебувають як у позитивному, так і в негативному емоційному стані.

Муркотіння - це дуже виразний і культовий звук, який асоціюється з нашими домашніми котами. Але чому коти муркочуть? Ветеринарка Вайлані Сунг назвала виданню petMD 5 причин цього надзвичайного явища.

За її словами, багато господарів можуть вважати, що котяче муркотіння є ознакою щастя, але насправді воно може виникати, коли кішка перебуває як у позитивному, так і в негативному емоційному стані. Наприклад, кішка може муркотіти, коли її гладить улюблена людина, але вона також може муркотіти, якщо почувається погано.

Коти муркочуть, коли вони задоволені

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Муркотіння кота в основному асоціюється із задоволенням, хвилюванням або іншим позитивним емоційним станом. Коли кіт із задоволенням муркоче, у нього розслаблений вираз обличчя та мова тіла. Відомо, що коти муркочуть, коли вони:

сонливіі;

у теплій знайомій обстановці;

їдять (або відразу після їжі);

розминають щось м’яке;

ніжаться на вікні;

лежать на колінах у господарів.

Коти муркочуть, коли хвилюються

Деякі коти муркочуть, коли хвилюються. Вони можуть ходити по дому, чергуючи мурчання і нявкання. Це може бути механізмом, який допоможе зменшити їх тривогу.

Інші кішки можуть муркотіти, коли їх оглядає ветеринар або коли повертаються додому з ветеринарної клініки. Якщо ваша кішка муркоче в цих ситуаціях, можливо, вона намагається оговтатися та заспокоїтися після стресової ситуації.

Коти муркочуть, коли вітаються

Кішки можуть "коротко" муркотіти, вітаючись з людьми або іншими котами. Як правило, це дружня взаємодія з іншою стороною. Кішки-мами також можуть муркотіти, наближаючись до своїх кошенят.

Коти муркочуть, коли хочуть уваги

Кішки можуть муркотіти, вимагаючи фізичної уваги - наприклад, почухувань. Вони також можуть муркотіти, коли труться обличчям або тілом об іншу кішку, людину чи предмет.

Кішки муркочуть, коли хворіють

Кішки можуть муркотіти не лише коли вони здорові та почуваються добре, але і коли хворі або відчувають біль. Муркотінням кішка може просити турботи. Деякі коти можуть навіть муркотіти перед смертю.

Інші цікавинки про котів

Раніше УНІАН писав, як коти знаходять дорогу додому. Деякі експерименти підтверджують ідею про те, що коти здатні використовувати геомагнітне поле Землі.

Раніше вчені встановили, що коти цілком можуть розуміти людську мову, і навіть здатні формувати асоціації слово-зображення швидше, ніж 14-місячні людські немовлята.

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