За добу українські воїни знищили ще майже 900 російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 10 червня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 214 тис. 660 (+890 за добу) осіб.
Танків противника було знищено 3 тис. 909 (+8) одиниць, бойових броньованих машин - 7 тис. 607 (+7), артилерійських систем - 3 тис. 717 (+15), реактивних систем залпового вогню - 600 (+1).
Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 362 (+3), літаків - 314, гелікоптерів - 299, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 3 тис. 263 (+16), крилатих ракет - 1 тис. 176 (+5).
Кораблів/катерів ліквідовано 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 6 тис. 428 (+18), а спеціальної техніки - 507 (+5).
У Генштабі зазначили, що дані щодо ворожих втрат уточнюються.
Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати
Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 10 червня, Генштаб повідомив, що російські окупанти невдало спробували наступати на трьох напрямках - Лиманському, Бахмутському та Авдіївському. Також на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.
Увечері 9 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку наші воїни знищили понад чотири роти супротивника та пошкодили десятки одиниць його техніки.