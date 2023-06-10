Зокрема, знижено 19 ворожих танків, 5 одиниць БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідна артилерійська установки "Акація", зенітний ракетний комплекс "Тор", 4 одиниці БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Ланцет", 4 одиниці САУ тощо.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували більше семи рот росіян та знешкодили 72 одиниці військової техніки ворога.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 455 вогневих завдань.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше семи рот, знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника.

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"Зокрема, 19 танків, 5 одиниць БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідна артилерійська установки "Акація", зенітний ракетний комплекс "Тор", 4 одиниці БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Ланцет", 4 одиниці САУ 2С7 "Піон", 2 РЕБ "Житель", 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган", - заявив Тарнавський.

Також, як додав командувач, було знищено три склади з боєприпасами ворога.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, з початку війни українські захисники знищили 214 тис. 660 окупантів. За минулу добу було ліквідовано 890 загарбників.

Також минулої доби Сили оборони знищили вісім ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО та 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

На Бахмутському напрямку за добу українським військовим вдалося на різних ділянках просунутися до 1,4 тис. метрів.

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