Уражено два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливі об’єкти окупантів.

Українські захисники упродовж доби завдали 15 авіаударів по районах зосередження російських окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливі об’єкти окупантів.

Війна в Україні - останні новини

Сьогодні ввечері у Генштабі поінформували, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському напрямках, також ЗСУ відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Втрати РФ на війні в Україні - актуальне

За добу українські воїни знищили ще майже 900 російських окупантів. Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 10 червня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 214 тис. 660 (+890 за добу) осіб.

Серед іншого, Збройні сили України знищили вже другу російську реактивну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепік" за два дні. Повідомляється, що система знищена за допомогою 155-мм самохідної гаубиці M109A6 Paladin на Запорізькому напрямку.

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