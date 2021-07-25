Робітник на будівництві, згідно з інформацією соцмережі, заробляє "40-50 тисяч доларів на годину".

Спікер української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович опублікував результати аналізу своєї активності в Facebook. За їх підсумками соцмережа запропонувала йому вакансії охоронця, робітника на будівництві і сортувальника.

Про це Арестович розповів на своїй сторінці у Facebook. Соцмережа запропонувала йому "знайти для себе підходящу вакансію" і нову роботу.

"Facebook проаналізував мою активність. І...",- підписав він скріншот із запропонованими вакансіями.

Примітно, що робітник на будівництві, згідно з інформацією соцмережі, заробляє неймовірні гроші – "40-50 тисяч доларів на годину".

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Арестович не раз потрапляв у скандали через свої пости в Facebook. У березні він вилаяв в коментарях користувача, який вимагав від нього перейти на державну мову. Нардеп від "Голосу" Роман Лозінський у зв'язку з цим ініціював депутатський запит про відстороненні Арестовича з української делегації в ТКГ.

На початку липня Арестович знову вилаявся в Facebook. Цього разу він у нецензурній формі прокоментував "туфельний скандал" у ЗСУ.

Користувач Нєжинській Гурок в Facebook опублікував скріншот початку статті з The Guardian, в якій тренування курсанток до параду у взутті на підборах названа "ідіотської", і тегнув Арестовича.

Останній вилаяв матом користувача, заявивши, що курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі.

Автор: Дмитро Захаров