Арестович заявив, що курсантки самі обрали таку форму одягу.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович у нецензурній формі прокоментував «туфельний скандал» у ЗСУ.

Користувач Нєжинській Гурок в Facebook опублікував скріншот початку статті з The Guardian, в якій тренування курсанток до параду у взутті на підборах названо «ідіотською», і тегнув Арестовича.

У відповідь той заявив, що курсантки самі обрали таку форму одягу:

"Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори. Їм дали можливість вибрати з двох видів взуття більш зручний, після одного (!) експериментального проходження. Якщо когось і образили, то перш за все дівчаток-курсанток самих. І ти туди ж, обс*с. Так що зверни свій Гардіан і запхни собі в д*пу, у**б*к.) і соплі підітри, задихнешся, чмо об**б*не", - написав Арестович.

На зауваження інших користувачів Арестович дописав: "Все, що ви зможете при зустрічі - раком встати, клоуни.) Підходьте, допоможу) "..."підходь в понеділок об 11:00 на Банкову, 11.). Приділю тобі десять хвилин".

Скандал через туфлі на підборах

У четвер, 1 липня, в мережі розгорівся скандал навколо участі жінок-військових у параді на підборах замість берців. Фотографії підготовки опублікувало на своїй сторінці Міноборони.

Жінки будуть крокувати Хрещатиком в туфлях разом з іншими підрозділами - в рамках військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності. На підготовку дали три місяці.

Користувачі соцмереж назвали ідею "трешем" і заявили, що це перетворить парад на"фарс".

У п'ятницю, 2 липня, депутати Ради вручили Міністру оборони на знак протесту каблуки. Даний перфоманс не оцінили в "слузі народу". Євгенія Кравчук заявила, що доцільніше не вручати Міністру оборони туфлі, а працювати над поліпшенням забезпечення жінок-військовослужбовців.

У сухопутних військах Збройних сил України відреагували на скандал і заявили, що вже проводять перевірку.

Депутат Ради Марина Бардіна повідомила, що взуття на параді буде іншим. Йдеться про взуття на невисоких підборах, схожою на осінні боти.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко