Олексій Арестович зазначив, що журналісти не так трактували його слова.

Спікер Тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович заявив про можливий перегляд геополітичного вектора України, якщо в Європі та США посиляться проросійські настрої. Пізніше він звинуватив журналістів у спотворенні його висловлювань.

Про це спікер ТКГ розповів у коментарі 24 каналу.

"Я завжди був прихильником того, що не варто судити по заголовках. Тому що вони в сучасному світі - яскраві обгортки", - заявив Арестович.

За його словами, він нічого не говорив про зміну української позиції, а йшлося про перебалансування інтересів, якщо їх здадуть. При цьому спікер ТКГ уточнив, що на Заході є різні сили, але союзниками України є ті, хто вважає, що президента РФ Володимира Путіна не вдасться налаштувати на стримування Китаю.

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Арестович зазначив, що мав на увазі вивчення досвіду країн Сходу, а саме Китаю, який має величезний досвід у розв'язанні цивілізаційних проблем.

"Якщо Китай будує госпіталь за 10 годин в умовах епідемії COVID-19 і багато енергетичних станцій, є однією з найбільш розвинених країн в області штучного інтелекту - нам цікавий цей досвід? Як і досвід В'єтнаму, Туреччини, Азербайджану", - пояснив спікер ТКГ.

Скандальна Заява Арестовича про зміну курсу України

Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом" висловив думку, що "якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частини, то ми розвернемося на схід, і так перебалансуємо нашу позицію". Він вважає, що в міжнародній політиці Україна знаходиться на межі фолу.

У МЗС України запевнили, що Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор.

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Автор: Анастасія Горбачова