Парламент розгляне вказану пропозицію у п'ятницю.

Нардеп від «Голосу» Роман Лозинський ініціював депутатський запит про відсторонення Олексія Арестовича з української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Про це він написав у Facebook.

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Лозинський уточнив, що мова про «мову й мат», найімовірніше, маючи на увазі свіжий інтернет-скандал, коли Арестович вилаявся на прохання писати державною.

Депутат зауважує, що парламент розгляне вказану пропозицію 19 березня.

«Ініціював сьогодні депутатський запит до президента Зеленського про відсторонення Арестовича з української делегації в ТКГ. В п'ятницю за цей запит голосуватиме зал парламенту», – йдеться у дописі.

Що відомо про скандал

Скандал у мережі стався 16 березня. Олексій Арестович під дописом про роботу ТКГ на прохання перейти на державну мову відписав користувачу: «Пішов на*уй. Так зрозуміліше?».

Пізніше речник делегації виправдався, мовляв, послав насправді бота з російським нікнеймом через «лицемірство», а не мову. Втім, у коментарях одразу пригадали таку ж його реакцію й щодо україномовного профілю. Арестович, крім того, заявив, що має право на своїй приватній сторінці писати російською мовою.

В інтерв’ю Данилу Мокрику депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук зазначила, що керівництву фракції варто цю тему порушити й запросити Арестовича на засідання, оскільки «до нього й раніше були питання». Водночас нардеп назвала його посаду «потрібною».

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Автор: Яна Ставська