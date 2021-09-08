Український телеведучий, відомий своїм своєрідним гумором, запропонував зробити це, щоб потролити Росію.

Український телеведучий Дмитро Гордон слідом за Олексієм Арестовичем запропонував перейменувати Україну в "Росію-1".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Хороша ідея, насправді, потролити Росію. Але я б пішов далі. Я б назвав Україну "Росія-1". Щоб та Росія була "Росією-2". Ось це був би тролінг вищого порядку. При чому не телевізійний канал, а країна. Жарт", - сказав Гордон.

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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну, давши їй подвійну назву. "Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - сказав він.

Арестович додав, що не бачить жодних проблем у тому, щоб перейменувати Україну. Як приклад він навів перейменування Македонії в Північну Македонію. Також він розповів, що запропонував цю ідею кілька місяців тому, багато людей досі роздумують щодо неї.

Окрім цього запропонував законодавчо розмежувати поняття "руський" і "російський". "Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російська" і "руська", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само, як і українська", - заявив він.

Автор: Григорій Бондар