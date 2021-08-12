Радник глави ОП пропонує розділити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський".

Позаштатний радник глави Офісу президента й спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович пропонує розмежувати законодавчо поняття "російський" і "руський".

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само, як і українська", - заявив він.

Арестович назвав себе противником "мовного" закону в нинішній інтерпретації. Він також відреагував на нещодавню заяву мовного омбудсмена Тараса Креміня, який "вказав на двері" жителям України, незадоволеним законом про мову.

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією", - сказав Арестович.

Раніше Кремінь назвав показ російськомовних фільмів загрозою для нацбезпеки України, а також відповів доктору Комаровському на критику мовного закону.

Автор: Юрій Годован