Спікер парламенту наголосив, що "хайпувати" на назві України не є державницькою позицією.

Голова Верховної Ради розкритикував пропозицію радника голови Офісу президента Олексія Арестовича перейменувати державу в Русь-Україна.

Про це Дмитро Разумков сказав на брифінгу перед початком нової сесії парламенту, передає LB.ua.

"Іноді краще жувати, ніж говорити. Україна дійсно потребує змін, потребує реформ, але точно не потребує змін назви. Ми живемо в державі Україна. Думаю, це влаштовує 99% наших громадян", - сказав Разумков.

Спікер парламенту наголосив, що "хайпувати" на назві України не є державницькою позицією.

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"Не знаю, в якому стані люди дають коментарі", - додав Разумков.

Ідея Арестовича перейменувати Україну

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну, давши їй подвійну назву. "Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - сказав він.

Арестович додав, що не бачить жодних проблем у тому, щоб перейменувати Україну. Як приклад він навів перейменування Македонії в Північну Македонію. Також він розповів, що запропонував цю ідею кілька місяців тому, багато людей досі роздумують щодо неї.

Окрім цього запропонував законодавчо розмежувати поняття "руський" і "російський". "Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російська" і "руська", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само, як і українська", - заявив він.

Автор: Олександр Топчій