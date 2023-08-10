Він звинувачує свою дівчину у тому, що вона хоче вкрасти його гени.

Дівчина поскаржилась у соцмережах, що її хлопець став зовсім іншою людиною після ДНК-тесту, який йому подарували на день народження. Вона розповіла на Reddit, що її коханий почав поводитися так, ніби він кращий за неї, бо його прадідусь мав якісь кровні зв'язки з королівської родиною. Хлопець розповідав про це всім навкруги та писав у соцмережах.

Однак на цьому все не закінчилось. Він залишив роботу бухгалтера, заявивши, що "життя з 9 до 5 йому не підходить", а також попросив дівчину зробити її власний тест-ДНК, щоб він міг порівняти їхнє походження. Крім того, хлопець тепер наполягає на використанні презервативів під час сексу, хоча дівчина має спіраль для контрацепції. Він стверджує, що вона намагається вкрасти його гени, оскільки "хоче його кровну лінію".

"Він більше не буде цілувати мене на публіці або взагалі торкатися до мене в сім’ї, що він пояснив тим, що йому більше не подобається публічний прояв прихильності, і це соромно. Але він добре торкається мене, коли ми наодинці", - скаржиться дівчина.

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Раніше їхні стосунки були дуже хорошими, однак тепер вони стали напруженими. Стурбована дівчина попросила у користувачів пораду.

"Він очікує, що титул і маєток також будуть надані йому? Можливо, тому презервативи. Не хоче платити аліменти, коли ти герцог чи щось таке. Звучить трохи по-дитячому для 27-річного", - написав один з користувачів.

Ще одна людина вважає, що це який маніакальний епізод, а самого хлопця потрібно відправити до терапевта.

"Я вважаю, що найкращий спосіб відповісти на цю дурість — дурістю. Замовляй титул в Інтернеті. Вони є по всьому Інтернету і коштують приблизно 20 фунтів стерлінгів за шматок землі в Шотландії. Отримавши його, скажіть йому, що далекі родинні зв'язки недостатньо підходять для вашої світлості, і все має повернутися до нормального. З усією серйозністю, якщо ви не тролите, йому може знадобитися допомога з маніакальним епізодом. Раптовий початок хаотичної поведінки, ймовірно, не є нормальним знаком", - порадив інший користувач.

Цікаві історії з ДНК-тестами

Раніше УНІАН писав, як 37-річний композитор Джон Чемберс пройшов тест ДНК і виявив, що у нього є брати і сестри, про існування яких він не здогадувався. Після проходження тесту виявилося, що його біологічним батьком є донор сперми, у якого є не менше семи інших синів і дочок від різних матерів.

Нещодавно також повідомлялося, що інший чоловік заради розваги пройшов тест ДНК і розкрив темну таємницю своєї бабусі, яка його приголомшила. Виявилося, що у бабусі був курортний роман зі справжнім батьком його матері, і вона тільки зараз у цьому зізналася.

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