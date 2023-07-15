Гігантський штраф призначив суд після розгляду незвичайної справи.

Канадський фермер втратив 82 тисячі канадських доларів (близько 56 500 євро) через необережно поставлене емодзі під отриманим повідомленням. Про це пише канадське видання CBC News.

На початку 2021 року канадська компанія South West Terminal розіслала комерційну пропозицію про закупівлю 86 тонн льону кільком фермерам. Лист було відправлено через месенджер WhatsApp. Фермер з містечка Свіфт Керрент в провінції Саскачеван зацікавився пропозицією і запросив у компанії більш докладний текст комерційної пропозиції. Отримавши документ через той же месенджер, він відреагував на повідомлення одним єдиним символом – емодзі "великий палець вгору".

Пізніше фермер стверджував, що таким чином він просто підтвердив отримання документа. Однак компанія-відправник листа через півроку подала позов проти фермера за невиконану поставку льону.

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Суддя з позовом погодився і призначив фермеру штраф у 82 тисячі канадських доларів. Своє рішення слуга Феміди аргументував тим, що емодзі "великий палець вгору" в даному випадку можна вважати формою згоди і підпису.

"Цей суд з готовністю визнає, що емодзі "великий палець вгору" є нетрадиційним засобом "підписати" документ. Але, тим не менш, в даних обставинах це був допустимий спосіб передати дві цілі "підпису", – заявив суддя.

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