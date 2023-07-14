Серед тайців з'явилася мода додавати сир куди завгодно, і ситуація вийшла з-під контролю.

Тайське відділення американської мережі Burger King шокувало і збентежило шанувальників фаст-фуду, коли представило свою нову страву в меню - чізбургер, що складається з булочки і 20 скибочок американського сиру. Про це пише The Independent.

Рекламуючи новий вид бургера в своїх соцмережах, Burger King Thailand назвала його "справжнім чізбургером" ("cheese" ("чіз") з англійської – "сир"). Цей пункт меню був запущений "обмеженою серією" минулої неділі за ціною в 109 тайських батів (3,14 долара США) замість звичайної ціни в 380 батів (10,95 доларів США) за нормальний чизбургер з котлетою.

У соціальних мережах бургер, що складається суцільно з сиру, викликав подив і обурення у аудиторії. Багато хто задавався питанням, чому мережа швидкого харчування випустила цю страву.

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Мене буквально нудить. У мене болить живіт, коли я дивлюся на цю фотографію. Найбільш дегенеративна їжа, яку коли-небудь бачили. Викреслюю Таїланд зі свого списку бажань, – писали люди в соцмережах.

Кулінарний блогер Річард Барроу, який сам спробував новий чизбургер, пояснив, що нова страва є проявом нової "тенденції" в Таїланді, де останнім часом стало модним "додавати сир буквально в усе".

"Я люблю сир, але насилу з'їв навіть половину цього "бургера", – зізнався блогер.

У коментарі для The Independent представник Burger King підтвердив, що незвичайний чизбургер, який був доступний у продажу тільки чотири дні, "не буде представлений в жодному ресторані Burger King за межами Таїланду".

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