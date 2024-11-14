За словами мільярдера, 2029 рік стане роком, коли машини стануть розумнішими за людей.

Американський мільярдер Ілон Маск прогнозує великі зміни в розвитку людства ближчими роками. Про це йдеться у матеріалі Eco News.

На думку Маска, 2029 рік стане роком, коли машини стануть розумнішими за людей, а розвиток штучного інтелекту щороку буде збільшуватися в десять разів. При цьому він вважає, що існує приблизно 10-20% ризику того, що це може спричинити вимирання людського виду.

Водночас Маск попереджає, що існує проблема глобального скорочення населення, зокрема на прикладі зниження народжуваності в Південній Кореї та Європі.

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Крім того, бізнесмен переконаний, що місія SpaceX відправлятиме на Марс кораблі без екіпажу вже через 2 роки.

Також Маск спрогнозував, що до 2040 року на Землі мешкатиме близько 10 мільярдів роботів-гуманоїдів.

При цьому він малює світ, який буде залежати виключно від сонячної енергії, гарантуючи, що люди будуть використовувати її таким чином, що йде рука об руку з його ідеалами щодо навколишнього середовища та тим, що означає чиста енергія.

Ілон Маск - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск отримав посаду в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Мільярдер разом із бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолить новостворений Департамент ефективності державного управління, який займатиметься реформою уряду.

Раніше телеканал ABC News із посиланням на власні джерела повідомляв, що Ілон Маск впливає на формування майбутньої адміністрації Трампа. За даними видання, він практично щодня перебуває в маєтку політика у Флориді.

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