Він практично щодня перебуває в маєтку політика у Флориді.

Відомий мільярдер та бізнесмен Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на джерела, які обізнані у цій темі.

За словами співрозмовників, після виборів Маск запропонував зробити свій внесок у кадрові рішення і тепер відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації президента США.

Ба більше, мільярдер практично щодня перебуває в маєтку політика в Мар-а-Лаго у Флориді. Він з’явився на сімейному фото Трампа в ніч виборів, був помічений за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і грав з сім'єю новообраного президента у гольф у вихідні.

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Джерела ABC News стверджують, що Маск навіть впливає на кадрові рішення республіканця. Він був присутній щонайменше на двох телефонних розмовах Трампа з іноземними лідерами. Як стверджується, він навіть передав Маску трубку під час своєї розмови з президентом Володимиром Зеленським, щоб той міг поговорити з українським лідером.

Крім того, бізнесмен був присутній під час телефонної розмови республіканця з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Обрання Трампа - яка роль у Ілона Маска

Відома американська політична оглядачка Кара Свішер вважає, що хоча Трамп протягом своєї виборчої кампанії з пієтетом висловлювався щодо Маска, зрештою не захоче ділитися владою з бізнесменом.

CNN з посиланням на інформовані джерела зазначило, що Маск не отримає посаду в адміністрації Трампа. Однак бізнесмен сам уникає цього, адже тоді виникнуть проблеми щодо його ролі в компаніях, які він очолює.

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