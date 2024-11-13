Маск разом із бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолить новостворений Департамент ефективності державного управління, який займатиметься реформою уряду.

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про нові призначення у своїй адміністрації. Згідно з постом у соцмережі X, буде створено Департамент ефективності державного управління (DOGE), який очолять мільярдер Ілон Маск і бізнесмен Вівек Рамасвамі.

"Я радий повідомити, що великий Ілон Маск, працюючи спільно з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент ефективності уряду (DOGE). Разом ці два чудових американця прокладуть шлях для моєї адміністрації з демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств - необхідних для руху "Врятуйте Америку", - заявив Трамп.

За його словами, Департамент буде надавати консультації та керівництво ззовні уряду і буде співпрацювати з Білим домом і Управлінням з управління та бюджету "для проведення структурної реформи і створення підприємницького підходу до уряду, небаченого раніше".

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Трам заявив, що це допоможе викорінити величезні витрати і шахрайство в щорічних державних витратах у розмірі 6,5 трильйонів доларів.

Він також заявив, що робота Маска і Рамасвамі завершиться не пізніше 4 липня 2026 року.

"Менший уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, стане ідеальним подарунком Америці до 250-ї річниці Декларації незалежності", - оголосив Трамп.

Нові призначення Трампа

Раніше Трамп оголосив кандидатуру нового глави Пентагону. Ним став 44-річний Піт Хегсет, ведучий Fox News і ветеран воєн в Іраку та Афганістані. У минулому Хегсет критикував союзників по НАТО за їхню слабкість, а також виступав проти значного втручання США у війну в Україні, "щоб Путін не відчув себе на межі".

Як раніше писало ABC News, Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні Трампа і тепер відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації президента США.

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