Олександр Лукашенко вирішив посадити собаку на стіл, за яким обідав з білоруськими аграріями.
Незручна ситуація сталася під час робочої поїздки Лукашенка в одну з областей. Щоправда, незручною її визнали тільки деякі з присутніх.
Ряд чиновників всілися поруч з місцевими фермерами. Обід був досить поживний: салат, огірки, м'ясо. Праворуч Лукашенко посадив білого собаку. Тварина, своєю чергою, підім'яла під дупу кілька страв.
"Ще картоплі білоруської", - запропонував диктатор.
Потім політик попросив аграріїв "нічого не викидати".
Ніхто з оточення не наважився зробити диктатору зауваження.
Як писав УНІАН, раніше Лукашенко став героєм мемів після зустрічі з президентом країни-агресора. Користувачі мережі "перемістили" білоруського диктатора у різні ситуації й супроводили відео його ж словами із зустрічі з Путіним: "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад".
Раніше самопроголошений президент республіки відвідав другу дитячу міську лікарню Мінська і під час спілкування з дитиною назвав себе "глюкозою для дорослих".
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