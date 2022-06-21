Політик попросив аграріїв "нічого не викидати".

Олександр Лукашенко вирішив посадити собаку на стіл, за яким обідав з білоруськими аграріями.

Незручна ситуація сталася під час робочої поїздки Лукашенка в одну з областей. Щоправда, незручною її визнали тільки деякі з присутніх.

Ряд чиновників всілися поруч з місцевими фермерами. Обід був досить поживний: салат, огірки, м'ясо. Праворуч Лукашенко посадив білого собаку. Тварина, своєю чергою, підім'яла під дупу кілька страв.

"Ще картоплі білоруської", - запропонував диктатор.

Потім політик попросив аграріїв "нічого не викидати".

Ніхто з оточення не наважився зробити диктатору зауваження.

Як писав УНІАН, раніше Лукашенко став героєм мемів після зустрічі з президентом країни-агресора. Користувачі мережі "перемістили" білоруського диктатора у різні ситуації й супроводили відео його ж словами із зустрічі з Путіним: "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

Раніше самопроголошений президент республіки відвідав другу дитячу міську лікарню Мінська і під час спілкування з дитиною назвав себе "глюкозою для дорослих".

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