У мережі показали кадри з морської прогулянки президента Росії Володимира Путіна з Олександром Лукашенком у Сочі.
Запис опублікували на YouTube-каналі БелТА
Прогулянка була неофіційною частиною їхніх переговорів.
На ній був присутній і син Лукашенка Микола.
Повідомляється, що Лукашенко та Путін домовилися щодо другого траншу держкредиту та відкриття нових рейсів "Бєлавіа".
Користувачі мережі активно обговорюють їхню прогулянку:
"Поїхали обмивати транш", "Коля хоч на півдні побуває, море подивиться", "А чого Колян без автомата?", "Це вони похмелилися, виходить", "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", "Весь світ від Лукашенка відвернувся, а наш обіймається", "Навіть дельфінів пригнали", "Мені одному здається що вираз у Коленьки дурне?", "Два старих морських вовка і юнга", "Ось так домовляються, про злиття Білорусі та Росії", "Догрався бацька",
Прогулянка Путіна і Лукашенка: відео
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