На неформальній зустрічі був присутній і син Лукашенка Микола.

У мережі показали кадри з морської прогулянки президента Росії Володимира Путіна з Олександром Лукашенком у Сочі.

Запис опублікували на YouTube-каналі БелТА

Прогулянка була неофіційною частиною їхніх переговорів.

На ній був присутній і син Лукашенка Микола.

Повідомляється, що Лукашенко та Путін домовилися щодо другого траншу держкредиту та відкриття нових рейсів "Бєлавіа".

Користувачі мережі активно обговорюють їхню прогулянку:

"Поїхали обмивати транш", "Коля хоч на півдні побуває, море подивиться", "А чого Колян без автомата?", "Це вони похмелилися, виходить", "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", "Весь світ від Лукашенка відвернувся, а наш обіймається", "Навіть дельфінів пригнали", "Мені одному здається що вираз у Коленьки дурне?", "Два старих морських вовка і юнга", "Ось так домовляються, про злиття Білорусі та Росії", "Догрався бацька",

Прогулянка Путіна і Лукашенка: відео

Зустріч Путіна і Лукашенка

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Автор: Катерина Шварц