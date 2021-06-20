"Я - глюкоза. Тільки я для дорослих. Ось виростеш, я тебе лікуватиму. Буду твоєю глюкозою", - сказав президент Білорусі, звертаючись до дитини.

Олександр Лукашенко відвідав Другу дитячу міську лікарню Мінська і під час спілкування з дитиною назвав себе "глюкозою для дорослих".

Відео події опублікував близький до прес-служби президента Telegram-канал "Пул Первого".

Увійшовши до кімнати, де дітей розсадили за столами, Лукашенко підійшов до хлопчика на ім'я Паша і взяв у нього зі столу упаковку з чимось.

- Це що? - Запитав Лукашенко.

- Це глюкоза, - відповіла медпрацівниця, яка стояла поруч.

- Тобі можна це їсти? - Звернувся Лукашенко до хлопчика.

- Ви президент, - сказав Паша.

- Ні, я глюкоза! Тільки я для дорослих. Я лікую дорослих. Ось виростеш, я тебе лікуватиму. Буду твоєю глюкозою. Ти не проти? Думай, у тебе ще є час, - сказав Лукашенко.

Потім він серед іншого погладив хлопчика по голові та побажав одужання.

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Автор: Катерина Комолова