Олександр Лукашенко відвідав Другу дитячу міську лікарню Мінська і під час спілкування з дитиною назвав себе "глюкозою для дорослих".
Відео події опублікував близький до прес-служби президента Telegram-канал "Пул Первого".
Увійшовши до кімнати, де дітей розсадили за столами, Лукашенко підійшов до хлопчика на ім'я Паша і взяв у нього зі столу упаковку з чимось.
- Це що? - Запитав Лукашенко.
- Це глюкоза, - відповіла медпрацівниця, яка стояла поруч.
- Тобі можна це їсти? - Звернувся Лукашенко до хлопчика.
- Ви президент, - сказав Паша.
- Ні, я глюкоза! Тільки я для дорослих. Я лікую дорослих. Ось виростеш, я тебе лікуватиму. Буду твоєю глюкозою. Ти не проти? Думай, у тебе ще є час, - сказав Лукашенко.
Потім він серед іншого погладив хлопчика по голові та побажав одужання.
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