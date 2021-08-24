Знайшли його там же, де і втратили.

У Києві знайшли двометрового удава, розшукуваного протягом тижня у Голосіївському районі.

Про це повідомляється в групі " Сусіди.Голосіїв " в Facebook.

"Він скоріше за все з місця втрати і не йшов. Виліз там же і повз додому через дорогу. Його підібрали і зв'язалися з господаркою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві господарі шукали двометрового удава-втікача. Змія загубилася під час прогулянки в зеленій зоні перед економічним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка. Її господарка стверджувала, що змія домашня і ручна. За повернення удава в цілості й схоронності навіть обіцяла винагороду.

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Автор: Юрій Годован