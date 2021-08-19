Плазуном виявився "аргентинський райдужний удав".

У Полтаві жінка у вбиральні власної квартири наткнулась на метрового удава.

Про це розповіла речниця ГУ ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко, йдеться в сюжеті телеканалу ІРТ.

У відділі біології та методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, куди доправили плазуна, з’ясували, що це "аргентинський райдужний удав".

"Десь хтось його тримав у себе. Тому що у дикій природі, в нашій місцевості такі тварини не водяться. Їх батьківщина – це Центральна Америка, Північна Бразилія, Аргентина. Водяться вони у тропічних лісах, в чагарниках, поблизу водойм можуть зустрічатися", – прокоментувала завідуюча відділом біології та методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Людмила Брижак.

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Автор: Денис Прядко