Господарі тварини обіцяють винагороду.

У Києві господарі шукають двометрового удава-втікача.

Оголошення про це в четвер, 19 серпня, опублікувала користувачка Facebook під ім'ям Світлана Сухенко у спільноті "Сусіди. Голосіїв".

За її словами, змія загубилася під час прогулянки в зеленій зоні перед економічним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка.

Жінка стверджує, що змія домашня і ручна. За повернення удава в цілості обіцяє винагороду.

"Неотруйна змія, розмір близько 2 метрів. Людей не боїться. Раптом хто зустріне, буду вдячна за достовірну інформацію про місцеперебування. В разі повернення удава в цілості - грошова винагорода", - повідомила Сухенко.

У коментарях неоднозначно відреагували на таку новину. Одним було школа як господиню у зв'язку із втратою, так і домашнього улюбленця. Інші дорікали жінці, висловлюючи побоювання за життя дрібних домашніх тварин, на яких змія може напасти, і розповідаючи про свій страх перед цими плазунами. Також людей цікавив спосіб упіймання такої тварини при зустрічі. А когось здивувало, як можна було загубити удава, "він же повільний".

Чи отруйні удави

Звичайний удав справді неотруйна змія. Належить до підродини удавів родини ложноногих. Живиться дрібними ссавцями, птахами, іноді рептиліями.

Завдовжки може досягати 2-3 м у неволі й до 4-4,5 м у природі. Полюбляє жити в сухих місцях, але поблизу від водойм.

Поширений у Південній та Центральній Америках й на Малих Антильських островах.

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Автор: Катерина Комолова