Дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, народилася і живе в Росії, а також працює моделлю.

Інформація про зйомки хлопчика, вивезеного з України, в російському порно не відповідає дійсності. Це чергова ворожа ІПСО. Дитина, про яку були опубліковані відомості, народилася і живе в РФ.

Такою інформацією поділився прес-центр Національної поліції в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі Інтернет контент і з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в росії, працює моделлю і рекламує одяг".

Як заявили в Нацполіції, перше повідомлення про продаж вкрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" з'явилося в одному із закритих російських Telegram-каналів. Інформацію поширили в Мережі, в тому числі на багатьох українських ресурсах. Потім з першоджерела згаданий пост видалили.

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Після перевірки подробиць Кіберполіцією з'ясувалося, що "вкрадений з України хлопчик", про якого йшлося в публікації, насправді з Росії. Він працює моделлю під наглядом матері: рекламує одяг і взуття. Фотографії дитини є у відкритому доступі, тому будь-хто міг використати їх для створення певного контенту.

У Нацполіції назвали публікацію інформації про використання "хлопчика з України" для створення порнографії "черговою провальною ІПСО окупантів". Поліцейські закликали перевіряти відомості та блокувати пропаганду РФ.

Російські фейки: остання інформація

Кремлівські пропагандисти намагалися поширювати в Мережі неправдиві відомості про причини аварії гвинтокрила у Броварах. Вони опублікували "документ", в якому говорилося про збиття гелікоптера з ПЗРК "Ігла". Ось тільки використання російських букв в офіційному "рапорті" видало пропагандистів.

РосЗМІ також поширювали фейк про наступ РФ на півночі Харківської області. Нібито "звичайна розвідка боєм створить неприємності для ЗСУ".

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно заявляв, що в Бахмуті знайшли "тіла іноземних найманців з відрізаними головами і китицями". За його словами, ВСУ боялися впізнання. Але в ЦПД всі фейки вже спростували.

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