Окремою порцією неправдивої інформації поділився голова бойовиків "Вагнера".

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що окупанти пішли в наступ на півночі Харківщини. Ця інформація не відповідає дійсності, як і інші свіжі фейки РФ.

Брехню росЗМІ і голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина розвінчали в Центрі протидії дезінформації. Перший фейк стосувався наступу рашистів на півночі Харківської області. Пропагандисти повідомили, мовляв, існує "висока ймовірність, що звичайна розвідка боєм може закінчитися неприємностями для ЗСУ".

Друга порція неправдивої інформація надійшла від Пригожина. За його словами, "вагнерівці" нібито знайшли в Бахмуті тіла іноземних найманців з відрізаними головами і кистями: "Через щільні бої противник не зміг витягнути [їх] і таким чином спробував приховати їх особи". У ЦПД пояснили, що це фейк.

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А третя порція дезінформації стосується Криму. Пропагандисти з посиланням на видання The American Conservative написали: "Референдум 1994 року показав, що близько 80% кримчан хочуть єдності з РФ. Однак українське керівництво відреагувало тим, що скасувало конституцію Криму, позбавивши його автономії. Ці репресії посилили бажання жителів возз'єднатися з РФ".

Недавні Російські фейки

Кремлівські пропагандисти написали, що знищили в Україні перший танк Abrams і навіть опублікували фото. Ось тільки знімок був зроблений в Іраку ще в 2003 році. Це помітили навіть коментатори.

Роскомнадзор заблокував на території держави-агресора сайти ЦРУ і ФБР. Причиною назвали "поширення фейків" відомствами.

Колишній радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що масований наступ росіян ще не почався. Зараз окупанти намагаються поліпшити своє тактичне становище біля Вугледара, Донецького аеропорту, Авдіївки та Бахмута.

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