Окупантам знову не пощастило - знання української мови їх підкачало.

Російські пропагандисти продовжують поширювати свою версію аварії вертольота з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським у Броварах, намагаючись посіяти серед населення недовіру до українських військових.

Воєнкор і рашистський блогер, контрольований російськими спецслужбами, Поздняков виклав в мережі нібито скан документа, який, за логікою окупантів, повинен підтвердити фейкову версію, що вертоліт помилково підбили українські сили ППО.

Від імені командувача силами ЗСУ "Центр" росіяни "відписали" міністру оборону Резнікову "результати" комісії, яка розслідує причини аварії. Згідно з "даними", вертоліт був нібито збитий "Іглою".

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Однак окупантам знову не пощастило - знання української мови їх підкачало. Так, пропагандисти не змогли перевести "на людську мову" "Украины", написали замість цього "Україны", і ініціали генерала "А.Н" (Анатолій Миколайович).

Цього ж дня в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону зазначив, що експертизи комісії ще не готові, говорити про версію падіння вертольота передчасно: "Це технічні експертизи, які вимагають деякого часу для того, щоб вони були закінчені і належним чином оформлені... Поки не буде експертиз, говорити про будь-яку версію передчасно".

Авіакатастрофа в Броварах - що сталося

18 січня у Броварах неподалік дитячого садка впав вертоліт ДСНС, на борту якого перебувало 10 осіб, у тому числі керівництво МВС - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули.

Також в результаті авіакатастрофи загинули ще чотири людини, серед яких дівчинка 2017 року.

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