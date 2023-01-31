Полігони Білорусі використовуються виключно для підготовки російських мобілізованих, яких потім відправляють просто на фронт в Україні.

Льотно-тактичні навчання в Білорусі майже не висвітлюються Міноборони Росії, тоді як білоруські пропагандисти наввипередки розповідають про важливість цих заходів.

Беларускі Гаюн зазначає, що на сайтах російських відомств згадок про навчання, які офіційно тривають у Білорусі вже два тижні, або дуже мало, або взагалі немає. "У сухому залишку виходить, що для МО РФ навчання настільки неважливы і несуттєвы, що про їхнє існування воліють замовчувати", - йдеться в повідомленні Гаюна.

На думку спостерігачів, ці навчання схожі на російську ІПСО і військову хитрість Міноборони РФ, спрямовані на демонстрацію загрози нового можливого вторгнення з території Білорусі в Україну.

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Наразі полігони Білорусі використовуються виключно для підготовки російських мобілізованих, яких потім відправляють просто на фронт в Україні, пояснює Гаюн.

Розгортання "союзницьких" військ теж пов'язане з необхідністю провести підготовку російських мобілізованих, оскільки в РФ немає у достатній кількості інструкторів і навчальних центрів.

Крім того, ще демонстраційне перекидання військ спрямоване для сковування частини сил ЗСУ, вимушених прикривати північний кордон з Білоруссю через загрозу нового вторгнення РФ. Ознаки реалізації повторного вторгнення ЗС РФ в Україну з території Білорусі наразі відсутні, підкреслюють експерти.

Ситуація в Білорусі - актуальні дані

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.

Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Наразі загрози наступу білоруської армії немає, однак Кремль вже перекидає на схід України навчених у Білорусі мобілізованих.

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