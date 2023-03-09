Блогерка переконана, що концерт був організований для росіян теж.

Російська Instagram-блогерка Лана Нагорна поділилася зі своєю 500-тисячною аудиторією враженнями від відвідування концерту українського гурту "Бумбокс" у Маямі.

У своїх Stories Лана заявила, що "другий день в а*ї після цього концерту".

Вся проблема в тому, що росіянка просто хотіла розважитися, але артисти весь час згадували про війну в Україні. І це її обурило, незважаючи на те, що Лана і її оточення нібито проти війни.

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"Але те, що зі сцени буде нон-стопом агітація, як всі росіяни повинні сд*хнути, від якої хвороби. І навіть російські діти чим і як повинні обов'язково захворіти. Я ох*ніла - це нічого не сказати!" - написала росіянка.

Потім блогерка додала, що концерт "Бумбоксу" було організовано в Маямі нібито не тільки для українських біженців, але і для росіян, що ховаються в Америці "в тому числі через "сво" (так Путін називає війну - УНІАН). "І ти нам зі сцени бажаєш з*хнути?!" - звернулася росіянка до артистів.

Позиція "Бумбоксу" щодо війни в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення група зайняла чітку позицію щодо війни і до російських окупантів, а лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк навіть пішов до ЗСУ.

Його виконання української пісні "Ой, у лузі червона калина" стало справжнім хітом не тільки в Україні, але і в Європі. А легендарний Pink Floyd записав з музикантом спільний трек "Hey Hey Rise Up" на основі "Ой, у лузі".

У березні у групи заплановані ряд благодійних концертів в США.

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