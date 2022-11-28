Він заявив, що спілкується тільки з адекватними людьми.

Український артист, лідер гурту "Бумбокс", а з початку повномасштабного російського вторгнення і боєць ЗСУ Андрій Хливнюк розповів, як спілкується з росіянами на полі бою.

В інтерв'ю Яніні Соколовій він зізнався, що зустрічі з росіянами на фронті дійсно трапляються, проте він спілкується тільки з тими, хто "топить" за Україну.

"Я іноді спілкуюся з росіянами, які перебувають тут або на лінії фронту, роблять роботу свою різну, журналістську. Багато з них починають розмову: "Привіт. Якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітрусь і почнемо вже далі якось шукати спільну мову". Я сміюся над цим і розумію, що людина адекватна, самоіроічна і нормальна", - сказав Хливнюк.

Відео дня

Він додав, що спілкується з російським репером Noize MC, який ще 24 лютого підтримав Україну і сказав, що потрібно тікати з Росії і збирати гроші на допомогу Україні.

Що Noize MC говорить про Україну

В інтерв'ю Юрію Дудю Noize MC зазначив, що хоче, щоб Росія відстала від України. Під час цієї важкої розмови Іван заплакав.

До того ж, у 2021 році Noize MC виступав в Україні. Під час одного з концертів він виконав свою пісню Yes future, в якій змінив приспів.

"Росія попереду планети всієї, але Україна трохи первіша. І вам скоро сто пудів пощастить, свіжий вітер розжене всі чорні хмари", - прочитав тоді репер.

Вас також можуть зацікавити новини: