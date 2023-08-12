Поліція була шокована, коли переглянула запис із камери спостереження в обкраденому гаражі.

Собака має бути не лише найкращим другом людини, але й охоронцем дому за відсутності господаря. Однак золотистий ретривер, що належить мешканцю американського міста Сан-Дієго, навпаки зустрів злодія, як свого хорошого друга.

Як повідомляє поліцейський департамент міста, чоловік зайшов у чужий гараж, необережно залишений господарем відкритим і без нагляду, та намагався поцупити дорогий велосипед. На опублікованих поліцією кадрах, знятих камерою спостереження, видно, що на мить злодій злякався появи великого пса. Але собака повівся так, ніби крадій є його добрим другом.

Чоловік, що мав явні ознаки сп’яніння, поставив велосипед, аби трохи погратися із собакою. На відео присутній звук, тож добре чути, як злодій роздає собаці компліменти, доки чотирилапий до нього ластиться.

"Де твій тато? Твій тато не повинен залишати гараж відкритим. Тату, де ти?" – казав злодій, граючись із собакою.

Але швидко злодію ця гра набридла, тож він сів на велосипед, вартістю близько 1300 доларів, та поїхав геть. За весь час собака так жодного разу і не гавкнув.

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