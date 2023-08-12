Вони скоротили свій список до трьох варіантів, а потім довірили собаці зробити остаточний вибір.

Вибрати ім'я дитині не завжди легко, особливо якщо у вас є кілька варіантів, між якими ви сумніваєтеся. І одна подружня пара знайшла оригінальний вихід із ситуації, довіривши вибір своєму псу, пише Mirror.

Кортні та Олівер Брукс вибирали ім'я для свого сина, поки вони не застрягли між трьома варіантами - Кейсі, Броуді та Джексоном. Після чого вони переклали вибір на свого дворічного пса - помісь спанієля з тер'єром, Гаса.

Вони відвели собаку до сусіднього парку з трьома м'ячами, на кожному з яких було написано одне з імен. Потім вони розкидали м'ячі по парку і дозволили Гасу бігти до того, який він хотів. І коли пес повернувся з м'ячем, на якому було написано "Броуді", вони вирішили зупинитися на цьому імені для свого первістка.

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Кортні та Олівер заявили, що Броуді все одно був їхнім улюбленим із трьох імен.

"Ми так довго мучилися з іменами. Нам подобалося Джексон з самого початку, а Кейсі було сімейною пропозицією. Ми були на весіллі і запитували людей, як звуть їхніх синів, і один сказав, що Броуді - нам просто сподобалося... ми попросили Гаса допомогти. Він вибрав Броді, а потім продовжував вибирати його. У будь-якому випадку, воно було нашм улюбленим", - розповіли вони.

Також пара заявила, що пес просто обожнює новонародженого малюка і запевнила, що, коли у них з'явиться ще одна дитина, Гасу знову доведеться вибрати для неї ім'я.

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