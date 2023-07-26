Одному з офіцерів секретної служби довелось відбиватися від собаки стільцем.

Німецька вівчарка президента Джо Байдена Командир (Commander) у минулому році за чотири місяці перекусала сімох співробітників Білого дому.

Як пише видання Іndependent, це вже другий улюбленець Байдена, що демонструє гресивну поведінку. Попередню собаку, Мейджора, повернули додому в 2021 році після кількох інцидентів, під час яких він покусав агентів секретної служби.

Повідомлення про агресивність Командира походить із внутрішніх повідомлень секретної служби, отриманих New York Post.

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Зокрема, 3 листопада офіцер Секретної служби був направлений до лікарні після того, як собака вкусив його за руку та стегно.

Другий інцидент стався 10 листопада, коли Командир нібито вкусив офіцера за стегно під час прогулянки з першою леді Джилл Байден у саду Кеннеді.

Кілька днів потому інший офіцер розповів, що йому довелося відбиватися від домашнього улюбленця стільцем.

Через кілька тижнів Командир зірвав шкіру з руки іншого офіцера секретної служби. Через місяць собака вкусив за спину техніка служби безпеки в президентській резиденції Вілмінгтон, штат Делавер.

За свідченням інспектора секретної служби, майже кожен чиновник у Білому домі говорив про конкретні інциденти, пов’язані з собакою.

Білий дім - останні новини

Раніше у цьому місяці у вестибюлі Білого дому знайшли пакет з кокаїном. При цьому після тижневого розслідування американські спецслужби так і не змогли зрозуміти, хто ж його там залишив. Республіканці скористалися цим інцидентом, щоб в черговий раз покритикувати своїх політичних опонентів.

Водночас, за останніми опитуваннями, американці після майбутніх виборів не бажають бачити у Білому домі ані Байдена, ані його найближчого конкурента Дональда Трампа. Водночас поки що особливої альтернативи цим двом дідусям на виборах немає.

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