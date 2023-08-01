Власники будинку були вельми здивовані, коли їхню джакузі окупував клишоногий мешканець місцевих гір.

У місті Бербанк, що на півдні штату Каліфорнія, дикий ведмідь, не витримавши 40-градусної спеки, стрибнув у басейн біля заможного будинку. З непроханим гостем довелося розбиратися поліцейським, що прибули за викликом.

"Цей ведмідь перемагає спеку в Бербанку! Офіцери прибули на місце, де на схилі пагорба помітили ведмедя перед тим, як той вирішив охолодитися", – йдеться у повідомленні поліції Бербанку.

Як уточнили в CNN, подія сталася у п’ятницю близько 15:30 за місцевим часом. Коли поліцейські прибули на виклик, вони побачили, що ведмідь вже розслабляється в джакузі на задньому дворі приватного будинку.

Незабаром після прибуття поліцейських ведмідь виліз із води, переліз через паркан та видерся на дерево поруч. Поліція стежила за ситуацією, консультуючись із місцевим управлінням охорони природи.

Дикі тварини у містах – останні новини

Нещодавно УНІАН розповідав, що в невеликому італійському містечку слон утік із пересувного зоопарку і чкурнув гуляти околицями та витріщатися на місцеві краєвиди. Але згодом йому закортіло щось придбати в магазині, тож саме на парковці супермаркету його і знайшли законні власники.

А в тих таки США, але на іншому кінці країни – у Флориді – замість ведмедя в гості до людей завітав крокодил. Зубатого мешканця місцевих боліт помітили просто на автобусній зупинці, де він насолоджувався вранішнім сонечком.

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