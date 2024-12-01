Небесне тіло, більше за Емпайр Стейт Білдінг, наблизиться до планети наступного тижня.

Астероїд розмірами з Емпайр Стейт Білдінг пролетить повз Землю в середу, 4 грудня 2024 року, рівно через 11 років після його відкриття. Про це повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що наближення такого великого об’єкта до Землі оцінюється як подія, яка буває раз на рік, але це не становитиме жодної загрози. 450-метровий астероїд пролетить найближче до Землі у середу о 7:27 за українським часом і наблизиться до планети на відстань 2,2 мільйона кілометрів - це приблизно в 5,7 разів далі, ніж місяць.

Потенційно небезпечний об’єкт

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Будь-який об’єкт, який наближається до 7,4 мільйона кілометрів від Землі та має розмір більше 676 кілограмів, здатний завдати значної регіональної шкоди в разі зіткнення і називається NASA "потенційно небезпечним об’єктом".

"Астероїд під назвою 2020 XR був виявлений телескопом Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System 2 на Гаваях 4 грудня 2020 року. Проєкт Pan-STARRS призначений для виявлення навколоземних об’єктів, які можуть загрожувати Землі", - йдеться у статті.

Коли побачити 2020 XR

2020 XR - астероїд Аполлон, клас об’єктів, названий на честь астероїда 1862 Аполлон. Такі астероїди мають орбіту, більшу за орбіту Землі навколо Сонця, і їх шлях перетинає шлях Землі. Хоча 2020 XR наразі не вважається загрозою, колись йому давали один до 11 000 шансів вразити Землю у 2028 році.

Інші "космічні" новини

Раніше УНІАН писав, що величезна чорна діра "морить голодом" свою галактику. Галактика, яка є за розміром, як наша, більше не може утворювати нові зірки, адже чорна діра засмоктує потрібне паливо.

Також ми інформували, що поблизу Сатурна знайшли світ, де потенційно може існувати життя. Зокрема на супутнику планети Енцелад знаходиться більше складних органічних молекул, ніж вважалося раніше.

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