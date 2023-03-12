Відзначається, що "патріотичні" білборди з'явилися на п'яти КПП.

Ображені білоруські прикордонники встановили білборди на кордоні з Україною. Вони з'явилися у відповідь на дії українських вартових кордону.

На одному з плакатів красується напис: "Ми допоможемо Украіні знайомі справжніх окупантів". На інших білбордах на видно слоган "Білорусь пам'ятає" і кадри Другої світової війни.

Державне білоруське ЗМІ БелТА повідомляє, що такі рекламні щити встановлені в пунктах пропуску "Нова Рудня - Виступовичі", "Глушкевичі - Майдан Копищанський", "Трушино - Вичівка", "верхній Теребежів - Городище", "Ольмани - Переброди".

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Ситуація на українсько-білоруському кордоні - що відомо

Білоруські прикордонники час від часу скаржаться на українських колег, які вивішували національний Білоруський біло-червоно-білий прапор і включали гімн України. Крім того, білоруси скаржилися на загрозливі і непристойні жести з української сторони. Також прикордонників України звинуватили в крадіжці одного із знаків.

Пропагандисти державного телеканалу Білорусі ОНТ зняли сюжет про роботу прикордонників на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю. На відео прикордонники поскаржилися, що українські колеги встановили в лісі манекен в російській формі і назвали його Валера.

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